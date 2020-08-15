"مياه المنيا" تنفي حدوث تلوث بقرية قلبا بملوي

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا "فرع ملوي"، انقطاع مياه الشرب وتلوثها بقرية قلبا وبعض العزب التابعة لها بشكل مستمر ودائم.

وقال مسؤول بالشركة، إن قرية قلبا يوجد بها محطة مياه ارتوازية، حيث يتم خلط مياهها بمياه معصرة ملوي، ونظرًا لطول الخط الواصل بين معصرة ملوي وقرية قلبا خلال فترة الصيف، فإن منسوب المياه يقل لكثرة الاستهلاك.

وأشار المسؤول إلى أن فريقًا من إدارة التحليل الهيدروليكى للقرية، وتم أخذ عينات من أكثر من مكان، وتبين عدم وجود تلوث بالمياه، مؤكدًا أن الشركة تتعامل مع الشكاوى بشكل فوري وسريع، وتقوم على الفور بإيجاد الحلول.