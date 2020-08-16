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التجمع: نعد كوادر شبابية ونسائية لانتخابات النواب

كتب:

محمد حامد
06:52 م | الأحد 16 أغسطس 2020
حزب التجمع

حزب التجمع

قال المهندس محمد فرج، أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، إن الحزب يجهز من الآن الانتخابات مجلس الشيوخ ويجهز لها من خلال تكليف أماناته في المحافظات بالإعداد لها بتدريب وتأهيل الكوادر الشابة والنسائية للدفع بهم في السباق الانتخابي المقرر في نوفمبر المقبل.

وأضاف فرج لـ"الوطن"، أن الحزب يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب لأنها تعبر عن القواعد الشعبية في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وتحتاج للتحرك ببرنامج متكامل وسط المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتابع أن الحزب ليس لديه أي مانع من التحالف مع القوى السياسية في انتخابات مجلس النواب على غرار مجلس الشيوخ بهدف إفراز برلمان متنوع في الرؤى والفكر ويضم كل الأحزاب بمختلف أيديولوجيتها.

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