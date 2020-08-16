تحرير 477 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع شرطة المرافق، والتموين، والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 477 مخالفة تنوعت ما بين، (إزالات إدارية، واشغال طريق، باعة متجولين، إدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، لنقص الوزن، عدم إعطاء بون، ونظافة، قرار غلق، بدون ترخيص، عدم إعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية)، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.