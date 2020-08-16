"التشريعية" توافق على اتفاق بين مصر والجامعة الأمريكية: 30 منحة دراسية وإعفاء ضريبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على طريقة إقرار اتفاق بين مصرومجلس أمناء الجامعة الأمريكية، بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13 نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020، وأكدت اتفاقها مع الدستور والقانون.

ويتضمن الاتفاق إعفاء الحكومة المصرية لجميع الأجور والمرتبات التي تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية.

وكذلك تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي، للراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.

ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التي تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم.

وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية، وتسري أحكامها على أية التزامات سابقة على الجامعة، وتدخل حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.