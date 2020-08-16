محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية ويوجه بتقديم التسهيلات للمواطنين

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء، لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال المحافظ، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجه بتقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كافة الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

أشاد المحافظ بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، موضحا انه أعطي فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ناشد المحافظ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.