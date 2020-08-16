"أوس أوس" يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا نجم الجيل"

حرص الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، على تهنئة الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده الـ43.

وكتب أوس أوس: كل سنة وأنت طيب يا نجم الجيل، وربنا يحبب فيك خلقه أكتر وأكتر.. لأنك بجد إنسان قبل ما تكون فنان.

وتابع: ربنا يحميك ويسعدك ويحفظك أنت وأسرتك يارب.

وانتهى تامر حسني من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

كما انتهى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الصيف الجاري.