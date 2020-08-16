محافظ المنيا يقود حملة إشغالات ويغلق مقهى مخالف للإجراءات الوقائية

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، حملة مكبرة ومفاجأة لإزالة التعديات، وإشغالات الطرق، من شوارع مدينة المنيا، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع المصري، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة.

شملت جولة المحافظ، كوبري محمد بدوي من الاتجاهين، ومنطقة سوق الحبشي بحي جنوب مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ، على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بشوارع المدينة بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن فقط ، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات، وفى حالة تكرار المخالفة سوف يتم إغلاق المحال المخالفة.

وجه المحافظ مجلس المدينة وشرطة المرافق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تجاوز مع أحد أو تعسف في تطبيق القانون، وأكد أن الحكومة مستمرة في مواجهة كافة مظاهر التعديات العشوائية.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وعدم التعدي على الرصيف.

وقرر المحافظ خلال جولته إغلاق مقهى بمنطقة الحبشي، لعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، التي أعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا، حيث أن المقهى غير ملتزم بنسبة ال50% وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها .