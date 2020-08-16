تموين الإسكندرية تضبط مصنع مستلزمات إنتاج صناعية مجهولة المصدر

تمكنت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية برئاسة جابر السيد، بضبط مصنع بمنطقة مرغم به مستلزمات انتاج صناعية ومعدات صناعية وخامات صناعية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من التحفظ على 800 بنز لحام مجهول المصدر4200 قطعة pGs بك ستيلين مجهول المصدر28800 بك (يستخدم في إخراج لهب اللحام) مجهول المصدر، 2600 متر كابل لحام مجهول المصدر200 كيلو كربونات الصوديوم مجهولة المصدر، 700 كيلو مادة بوريك مجهوله المصدر، 250 كربونات الصوديوم متحجرة مجهولة المصدر، 275 كيلو متر صوديوم متحجرة مجهولة المصدر، 700 هيدروكسيد الصوديوم مجهولة المصدر، و48 طن بودرة لحام مجهولة المصدر.