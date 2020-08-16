البرلمان يعلن خلو مقعد بالشرقية لوفاة النائب سعيد العبودي

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، خلو مقعد النائب سعيد العبودي، عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر وفاته عقب تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بعد وصول خطاب من وزير الداخلية بالواقعة.

وشهدت الجلسة وقوف النواب دقيقة حداد على روح الفقيد وقراءة الفاتحة على روحه.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، أن النائب الراحل كان من الأعضاء الحريصين على الحضور بكافة الجلسات، وكان له دورا إيجابيا بتقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وكان يدرس بشكل دقيق كافة التشريعات التي تعرض على المجلس، كما كان له تعديلات مهمة بهذه التشريعات.

وتنص الائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة".