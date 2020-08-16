"الحرية المصري": اتفقنا مع التحالف الانتخابي على تعويضنا في "النواب"

قال أحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، إن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة من خلال التحالف الانتخابي للأحزاب، والذي شارك الحزب معه في انتخابات مجلس الشيوخ بمرشح وحيد في القائمة الوطنية.

وأضاف مهني لـ"الوطن"، أن الحزب حريص على الاستمرار في تحالف الأحزاب الانتخابي، وهناك اتفاق على تعويض عدد المرشحين للحزب بالشكل المناسب في انتخابات مجلس النواب.

وتابع أن الحزب يركز بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة على التجهيز والإعداد لانتخابات مجلس النواب، لحجز نصيب أكبر من عدد المقاعد داخل القائمة، التي سيشكلها التحالف الانتخابي.

وأكد "مهني" أن المجلس الرئاسي للحزب قرر عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الفردية، بهدف تجهيز المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها في نوفمبر المقبل.