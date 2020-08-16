الغردقة الدولي يستقبل آلاف السائحين.. ولا إصابات" كورونا" بين القادمين

رغم استقبال آلاف السائحين من جنسيات مختلفة بمطار الغردقة الدولي من عدة دول أجنبية منذعودة حركة الطيران ، إلا أنه حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا بين القادمين من الخارج.

وكشف الدكتور تامرمرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمرأن " المحافظة خصصت فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة والكشف الطبي على جميع الركاب القادمين من الخارج ".

وأكد مرعي أنه " يتم رصد درجة الحرارة تلقائيا بواسطة ستة كاميرات حرارية متطورة عالية الجودة بمطارالغردقة لاكتشاف أي أعراض إصابة بكورونا بين القادمين من الخارج".

و تشترط إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي على كابتن الطائرة تسليم إقرارالطائرة وشهادة التطهير، وقائمة بأسماء المسافرين وأنهم جميعا بصحة جيدة وذلك قبل نزول الركاب مطار الغردقة كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا".

وأشار الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي باتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إستقبال السائحين القادمين عبر رحلات الطيران من الدول الأوربية.

وأكد كريم هشام للوطن على "عمل بطاقة صحية لكل سائح واضافتها ضمن برنامج القادمين من الخارج حتى يتسنى لفرق المتابعة بمديرية الصحة متابعة حالة كل سائح في فندق إقامته بالغردقة.

كانت فنادق الغردقة قد استقبلت آلاف السائحين الأجانب عبرعدد من رحلات الطيران المختلفة من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجروصربيا ومولدفا منذ قرار استئناف الدولة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية .