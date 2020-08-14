السياحة الخارجية تنعش فنادق الغردقة بعد شهور من الركود

بدأت فناق الغردقة تنتعش بعودة السياحة الخارجية بعد استئناف حركة الطيران الخارجي منذ مطلع شهر يوليو الماضي، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران التي كانت توقفت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت استقبلت فنادق البحر الأحمر الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، مئات من النزلاء من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا، بنسبة تشغيل 50 بالمائة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

واستعادت فنادق الغردقة لأول مرة عودة النزلاء الأجانب من مولدوفا بعد انقطاع دام سنوات.

وكانت استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أمس، أولى الرحلات الجوية القادمة من مولدوفا وعلى متنها نحو 180 سائحا بعد انقطاع لخطوط الطيران من مولدوفا دام لعدة سنوات.

وكشف إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية الكبرى، عن أن فنادق الغردقة استقبلت عددا من السائحين من مولدوفا عقب فتح أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة"، بعد انقطاع دام لسنوات عديدة، وذلك عقب التنسيق بين الجهات المصرية وشركات الطيران الملدوفي.

وأشار شكري إلى أنه سيجري تسيير رحلة أسبوعية، كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم وذلك كخطوة أولى لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن عودة السياحة حاليا خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى بعد جائحة كورونا.

وأشار شكري إلى أنه سيجري تسيير رحلة أسبوعية، كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم وذلك كخطوة أولى لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن عودة السياحة حاليا خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى بعد جائحة كورونا.

وأوضح أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين منذ بداية يوليو الماضي عدة رحلات سياحية من دول أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا، مطالبا وزارة السياحة بالموافقة على رفع نسبة التشغيل إلى 75 بالمائة بدلاً من 50 بالمائة، بخاصة أن الفنادق لم تسجل أي إصابة بكورونا.

وقال الخبير السياحي عصام علي لـ"الوطن"، إن جائحة كورونا أعادت تشكيل خريطة الجنسيات السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى أن فنادق البحر الأحمر بدأت استقبال عدد من الجنسيات والتي توقفت خطوط الطيران بها منذ عدة سنوات، موضحا أن مرسى علم تنتظر قريبا وصول الوفود الأوروبية، منوها بأن هناك توقعات بعودة قوية للسياحة الإيطالية والسياحة البلجيكية والألمانية.