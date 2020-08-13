صور.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات طيران أفياري القادمة من مولدوفا

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة أفياري للطيران المقبلة من (مولدوفا) وعلى متنها 180 راكبًا، حيث جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور هبوطها، تعبيراً عن السعادة لاستقبال الرحلات الجديدة.

استقبل الركاب الطيار نبيل الملاح مدير المطار مع فريق العلاقات العامة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلة واحدة أسبوعياً بنظام الطيران العارض لنفس شركة الطيران خلال فترة الموسم الصيفي الحالي.