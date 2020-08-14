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الخدمات الأرضية تقدم خدماتها لأولى رحلات شركة FLY ONE بمطار الغردقة

كتب:

أيمن حمزة
03:32 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
الخدمات الأرضيه تقدم خدماتها لأولى رحلات شركة FLY ONE بمطار الغردقه الدولي 

الخدمات الأرضيه تقدم خدماتها لأولى رحلات شركة FLY ONE بمطار الغردقه الدولي 

قدمت شركة الخدمات الأرضية بمطار الغردقة الدولي، اليوم، خدمتها لأولى رحلات شركة FLY ONE، القادمة من مطار - KIV مطار كيشيناو- مولدوفا، التابعة لوكالة شركة أفيارى وكان على متنها عدد 180 راكبا، وهى رحله أسبوعية، وجرى استقبال الطائرة برش المياه ترحيبا بها.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أعلنت عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة، ودولة كازاخستان، إبتداء من يوم الإثنين 17 أغسطس.

وكانت وزارة الطيران المدني، قررت تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من غدا السبت الموافق 15 من أغسطس الجاري، ويستثنى من هذا القرار المصريون العائدون من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

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