أبرز تصريحات وزير النقل بافتتاح "عدلي منصور": الميكروباص مش هيطلع الدائري

"وزارة النقل تنفذ مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري، وسيجرى استخدام أتوبيسات النقل السريع brt، في الطريق الدئري، لربط كل وسائل المواصلات المختلفة، وسيعمل الأتوبيس على الطريق دون توقف مثل عواصم العالم"، ملخص تصريحات متنوعة أصدرها المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجاب خلالها على كل التساؤلات التي تجول في ذهن المواطنين فيما يتعلق بمترو الأنفاق وشبكة الطرق والسكك الحديدية.

مشروعات مختلفة في قطاع النقل بـ1.1 تريليون جنيه

استعرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، وتتمثل في مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري، منها 377 مليار جنيه بالسكك الحديدية، و142 مليار جنيه بالأنفاق والجر الكهربائي، و512 مليار جنيه بالنقل البحري، و49.5 مليار جنيه للمواني البرية والجافة، و14.6 مليار جنيه النقل النهري، وملياري جنيه مشروعات الطرق والكباري.

وأوضح الوزير أن أهم هذه المشروعات هو المشروع القومي للطرق بتكلفة 377 مليار لتطوير الطرق والكباري، ضمن المشروع القومي للطرق 7000 كيلو متر طرق جديدة في الشبكة القومية والرئيسية للطرق.

واستعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، بعض المشروعات القومية في مجال الطرق منها محور سمالوط بطول 24 كيلومترًا، وحارتان في كل اتجاه يشمل 47 عملًا صناعيًا وأيضًا "محور قوص" ومشكلة تقاطعه مع "ترعة الحجازة"، لافتًا إلى تبطين وتكريك الترعة بالتعاون مع وزارة الري.

وبحسب تصريحات "الوزير"، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمّ إجراء صيانة سنوية لـ30 ألف كيلو من الطرق بين المحافظات المختلفة وتطوير وتجديد 9 آلاف و600 كيلومتر من الطرق، منوهًا إلى الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف كيلو وجار الانتهاء من 2600 كيلو، فيما يتبقى 2000 كيلومتر.

نستهدف نقل مليوني راكب يوميا بحلول عام 2030

إلى جانب حديثه عن المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال النقل، أشار الوزير إلى تطوير السكة الحديد، حيث أكد أن طول السكة كان 9 آلاف و750 كيلومترا، وكان عدد السكان وقتها 80 مليونًا، مبينًا أنَّه في 2020 وصلنا لـ100 مليون، وعليه تمّ وضع خطة متوسطة في 2024 للوصول لـ10 آلاف و400 كيلو أطوال سكك حديدية، موضحًا في 2030 سيصل عدد السكان لـ132 مليونا، وسيكون طول السكك الحديدية 11 ألفًا و500 كيلو بالطرق الجديدة.

وأشار إلى أنَّ عدد الركاب وصل إلى مليون في 2009، مبينًا أنَّ عدد الركاب انخفض بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني والأعطال، وأنَّ عدد الركاب عاد مرة أخرى لـ مليون راكب يوميًا، مضيفًا أنَّ الخطة طويلة المدى تستهدف نقل مليوني راكب يوميًا بحلول عام 2030.

مشروع تطوير الإشارات، شكل آخر من أشكال المشاريع التي أشار إليها الوزير، مؤكدا أنه سيسهم في السيطرة على الحوادث بسبب منع العنصر البشري والاعتماد على التحويلات الآلية، لافتًا إلى أنَّه تمّ تنفيذ مشروعات بـ9.4 مليار جنيه من 46 مليار جنيه مخصصة للمشروع.

إلى جانب تطوير الإشارات، جرى تأمين 18 كوبري ونفقًا على 18 مزلقانًا "شديد الخطورة"، ثم تنفيذ 33 مزلقانًا على مرحلة واحدة ثم البدء في 10 مزلقانات العام المالي المقبل.

ورشة العمرة الجسيمة والقطار الكهربي

أشار الوزير إلى أن ورشة العمرة الجسيمة بإمكانياتها أول مرة تحدث بالشرق الأوسط وفي مصر، موضحا أن الخط الرابع للمترو وهو من الخطوط المهمة التي تبدأ من منطقة حي الأشجار بـ6 أكتوبر وينتهي بالرحاب الجديدة.

كما تحدث الوزير عن القطار الكهربائي الجديد الذي يعد من أحدث وسائل المواصلات التي دخلت القاهرة والشرق الأوسط ويبدأ من محطة عدلي منصور وطوله 90 كيلو به 16 محطة ويحمل 500 ألف راكب يوميا.

القطار الكهربائي له مسار علوي وكباري سيارات على جانبي المسار لخدمة التجمعات السكنية، وهناك كباري للسيارات مثل كوبري المستقبل 2 ونسبة تنفيذه 70%، لافتا إلى أنفاق السيارات وورشة بدر للقطار الكهربائي على مساحة 48 فدان وينفذها شركات مصرية على الرغم من أن المقال العام شركة صينية.

الميكروباص مش هيطلع على الطريق الدائري

"الميكروباص مش هيطلع على الطريق الدائري، هيبقى واقف في موقف تحت الطريق الدائري والـ brt هو اللي بينقل الركاب في حركة دائرية"، تصريح آخر أصدره المهندس كامل الوزير خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، لافتا إلى أنه سيتم استخدام أتوبيسات النقل السريع brt، في الطريق الدئري، لربط كل وسائل المواصلات المختلفة، موضحا أن الأتوبيس سيعمل على الطريق دون توقف مثل عواصم العالم.

إنشاء محطة بشتيل لاستقبال قطارات الصعيد

أعلن الوزير أنه جارٍ إنشاء محطة بشتيل لاستقبال قطارات الصعيد على مساحة 54 فدانا، ويوجد بها 4 طرق من جميع النواحي، لافتًا إلى أنه بدأ تنفيذ محطة حضارية ومول تجاري كبير و28 عمارة سكنية بشارع السودان بالمهندسين، وأن الجزء الاستثماري سيغطي تكلفة المحطة.

وتحدث الوزير عن الجرارات الجديدة، لافتا إلى أن 181 جرارا كانوا عاطلين وتم شرائها من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية، وجرى التعاقد على شراء جرارات جديدة وتأهيل 171 جرارا عاطلا، إضافة إلى أنه جرى التعاقد على شراء 6 قطارات كاملة من شركة "تالجو" الإسبانية ويبدأ وصولها 2021.