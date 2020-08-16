كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا بحلول عام 2030

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنشاء 1000 مشروع في مصر ما بين كوبري ونفق، مبينًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات الرصف في القرى، لافتًا أنه جرى إنفاق 7 مليار جنيه حتى الأن ويتبقى 3 مليارات جنيه.

وتحدث "الوزير" عن تطوير السكة الحديدية، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل، لافتًا إلى أنَّ طول السكة كان 9 آلاف و750 كيلومتر، وكان عدد السكان وقتها 80 مليونًا، مبينًا أنَّه في 2020 وصلنا لـ100 مليون، وعليه تمّ وضع خطة متوسطة في 2024 للوصول لـ10 آلاف و400 كيلو أطوال سكك حديدية، موضحًا في 2030 سيصل عدد السكان لـ132 مليونا، وسيكون طول السكك الحديدية 11 ألفًا و500 كيلو بالطرق الجديدة.

وأشار إلى أنَّ عدد الركاب وصل إلى مليون في 2009، مبينًا أنَّ عدد الركاب انخفض بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني والأعطال، لافتًا إلى أنَّ عدد الركاب عاد مرة أخرى لـ مليون راكب يوميًا، مضيفًا أنَّ الخطة طويلة المدى تستهدف نقل 2 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

وأكّد أنَّ مشروع تطوير الإشارات سيسهم في السيطرة على الحوادث بسبب منع العنصر البشري والاعتماد على التحويلات الآلية، لافتًا إلى أنَّه تمّ تنفيذ مشروعات بـ9.4 مليار جنيه من 46 مليار جنيه مخصصة للمشروع.

وأوضح أنَّه تمّ تأمين 18 كوبري ونفقًا على 18 مزلقانًا "شديد الخطورة"، ثم تنفيذ 33 مزلقانًا على مرحلة واحدة ثم البدء في 10 مزلقانات العام المالي المقبل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.