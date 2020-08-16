الوزير: "الميكروباص مش هيطلع على الدائري بعد تشغيل أتوبيسات الـbrt"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم استخدام أتوبيسات النقل السريع "brt"، في الطريق الدئري، لربط كل وسائل المواصلات المختلفة، موضحا أن الأتوبيس سيعمل على الطريق دون توقف مثل عواصم العالم.

وأضاف "الوزير"، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناخد الحارتين الداخليتين عشان يتحرك عليهم لأنه لازم يتحرك في مسار معزول، وهتبقى الحارتين مخصصتين لسيارات الإسعاف والمطافيء، إحنا بننفذ دلوقتي جراجات نموذجية وحضارية على الطرق السريعة المتقاطعة مع الطريق الدائري".

واستكمل: "الميكروباص مش هيطلع على الطريق الدائري، هيبقى واقف في موقف تحت الطريق الدائري والـbrt هو اللي بينقل الركاب في حركة دائرية"، مستعرضا تطوير موقفي مسطرد والسلام.