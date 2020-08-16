الوزير: تطوير 174 محطة سكة حديد.. وإنشاء "بشتيل" لقطارات الصعيد

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم تطوير 174 محطة سكة حديد في مصر مع العمل على تنفيذ 7 محطات آخرى، أهمها محطات مصر ببورسعيد ومصر بالإسكندرية ومحطة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الآثار، نظرًا لكونها محطة أثرية.

وقال الوزير، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل، إنه جار إنشاء محطة بشتيل لاستقبال قطارات الصعيد على مساحة 54 فدانا، ويوجد بها 4 طرق من جميع النواحي، لافتًا إلى أنه بدأ تنفيذ محطة حضارية ومول تجاري كبير و28 عمارة سكنية بشارع السودان بالمهندسين، مشيرًا أن إلى الجزء الاستثماري سيغطي تكلفة المحطة.

وتحدث الوزير عن الجرارات الجديدة، لافتا إلى أن 181 جرارا كانوا عاطلين وتم شرائها من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية، وتم التعاقد على شراء جرارات جديدة وتأهيل 171 جرارا عاطلا.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.