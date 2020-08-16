"صوتك مسموع" بأسيوط تفوز بالمركز الأول في الاستجابة لشكاوى المواطنين

كرّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فريق مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والخط الساخن، لحصولهم على المركز الأول في الاستجابة السريعة لشكاوى ومقترحات المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري الذي عقده بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة بفريق عمل المنظومة بالمراكز والأحياء، ونفيسة عبدالسلام مسؤول مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أهمية تلك المبادرة في التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بصفة مستمرة، والتعامل معها ووضع حلول عاحله لها، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة لكل شكوى أو مقترح.

وكرم المحافظ أحد أفراد فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بمركز الغنايم، ممثلًا عن الفريق بالمحافظة والمراكز والأحياء لجهودهم الكبيرة في الارتقاء بمنظومة العمل والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وهو ما جعلهم يحصلون على المركز الأول بين محافظات الجمهورية.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بتسجيل شكواهم ومقترحاتهم عبر أكثر من وسيلة من بينها مبادرة "صوتك مسموع" للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم، وعلى رأسها تخصيص رقم "واتس آب" وهو (01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo)، والخط الساخن (15330)، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.