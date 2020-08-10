"صوتك مسموع" تتلقى 17 ألف رسالة خلال شهر.. وحل 78.6% من الشكاوى

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقي مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي 17 ألفا و283 رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على فيسبوك أو رقم الواتس آب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأوضح شعراوي أن الرسائل تضمنت 3203 شكوى، وتم الرد على 2517 شكوى بنسبة 78.6%، وجار حل 686 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يوليو الماضي 184 ألفا و900 رسالة، منها 40 ألفا و311 شكوى، وتم حل 38 ألفا و496 شكوى بنسبة 95.5% وجار حل باقي الشكاوى.

وقال شعراوي إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (أسيوط - المنيا - القليوبية - الفيوم - بورسعيد- الغربية - الدقهلية )، مضيفًا أن هناك تنوع في شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو الماضي ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 1152 شكوى، والإشغالات 1225 شكوى، ومخالفات البناء 475 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 249 شكوى، والفساد 102 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوي الخدمات بكل المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا والتي من أهمها منع تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها مجلس الوزراء.

وأشاد شعراوي بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكل المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.