لجنة مراجعة السلامة المهنية تتفقد إجراءات الأمان بمصنع أسمنت أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار عمل اللجنة المشكلة لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل.

وأشار إلى أن اللجنة مرت على المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفة، وذلك للتصدي للأخطار قبل وقوعها، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف أعضاء اللجنة بوضع برنامج للمرور على كافة المواقع من مصانع ومستودعات ومخازن خاصة وحكومية بدائرة المحافظة.

وفى سياق متصل، قامت اللجنة اليوم برئاسة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، وعضوية مسؤولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية المحلية، بجولة مفاجئة استهدفت مصنع أسمنت أسيوط، للتأكد من توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق، وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع.