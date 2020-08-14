محاكاة لتجربة إطفاء حريق بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، اللجنة المكلفة من قبَل محافظ أسيوط بالمرور على جميع المنشآت والمصانع والمواقع، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمحطة توليد الكهرباء بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، من أجل التأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتم إجراء تجربة إطفاء حريق أمام الحاضرين، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في أعمال التفتيش والمرور لتغطية المواقع بنطاق المحافظة وإعداد تقارير دورية وعرضها أولًا بأول على الوزير المحافظ.

وقال السكرتير المساعد إن اللجنة عقدت اجتماعًا بحضور مسؤولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشؤون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع وضع تصور وبرنامج للمرور على كافة المواقع، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمترددين عليها.

وكان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، شكّل لجنة للمرور على كل المنشآت والمصانع والمواقع، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كل المواقع والتصدي للمخاطر، قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط أهمية ملف السلامة العامة والصحة المهنية والتزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

ولفت إلى ضرورة الإشراف الدوري على جميع المنشآت والقطاعات، بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية، لتتحول هذه الثقافة إلى سلوك.