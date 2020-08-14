محافظ أسيوط يوجه بتيسير عمل لجان التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بعقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أية معوقات وتسهيل عمل اللجان.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن غدًا السبت 15 أغسطس هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.

وفي سياق متصل، عقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، اجتماعًا مع مسؤولي لجان التصالح والإدارات الهندسية والزراعية والمركز التكنولوجي بمركز أبنوب، بحضور تاج الدين أبوسداح رئيس المركز ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد مخالفات البناء وأعداد المتقدمين للتصالح، وإجمالي عدد من دفعوا جدية التصالح، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المواطنين على التصالح.