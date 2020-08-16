عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في "حكايات بنات 5"

يشارك الفنان عصام السقا في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، حيث يجسد دور شاب يدعى "ياسين" من أسرة فقيرة، ويعمل فنانًا وتربطه علاقة عاطفية مع فتاة.

وذكر "السقا" أنه يتعرض خلال أحداث العمل لعدة مشاكل تقبل حياته رأسًا على عقب، مشيرًا إلى أنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بـ"لوك" جديد ومختلف عليه.

وتابع، بأن العمل به تفاصيل كثيرة ستجعل الجمهور متشوق لمشاهدته وقت عرضه على قناة "ON" خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قصة العمل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

وأشار "السقا" إلى أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه، حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف، وأحب التعامل معه، ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة، ومحمد عبد العزيز وماريان هاني، وإشراف على الكتابة أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة المنتج طارق الجنايني، وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، وأسماء جلال، ورمزى لينر، وأحمد كرارة، ومحمد يسرى، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، وتامر هشام، وناهد رشدى.

وينتظر عصام السقا عرض فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، وحلا شيحة، وسوسن بدر، وماجد الكدواني، والتي تدور قصته حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها باعتبارها محور حياته.