عاجل.. انهيار عقار في الإسكندرية والبحث عن سيدة تحت الأنقاض

شهد حى الجمرك فى الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار قديم، ظهر اليوم الأحد، بحارة الحشرات بحي الجمرك في الإسكندرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد بسقوط عقار قديم بحارة الحشرات بمحيط مسجد ياقوت العرش بمنطقة بحري، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط قسم الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية.

وقال شهود عيان إنه جرى إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض وجارٍ البحث عن سيدة أخرى أسفل الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.