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بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 5 في انهيار عقار شنوان بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:25 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
انتشال الجثامين

انتشال الجثامين

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ارتفاع حالات الإصابة نتيجة انهيار منزل قرية شنوان بمركز شبين الكوم إلى 5 إصابات، بالإضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، وهم نبيل فاضل عجوة، وعمرو فاضل عجوة، ونصره محمد عبدالجواد، ونجوان فهمي، وزياد فوزي البمبي.

وتابع المصدر أن الحالات المصابة تنوعت بين إصابات بحروق وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، موضحا انتشال جثتي "نورا.إ.ز" و"زياد.ش.ا" من أسفل العقار وتم نقلهما إلى المشرحة بالمستشفى الجامعي لحين مباشرة النيابة التحقيقات.

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