جمرك الإسكندرية يشن حملة لفض تجمعات بحفل خطوبة

تمكن حى الجمرك فى الإسكندرية، برئاسة محمود شحاتة بريك رئيس الحي، من فض تجمع عشرات من الأهالي في حفل خطوبة بشارع قبو الملاح بمنطقة بحري، وذلك لتجمعهم للاحتفال بحفل الخطوبة، وذلك لتجاهلهم الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الحى، أنه فور ورود معلومات عن التجمع عشرات من الشباب والأسر، انتقلت حملة بقيادة سكرتير عام الحي، بتواجد النقيب ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بالحي، والإدارات المعنية، والتزم الأهالي بقرار الفض، وتم التحفظ على عدد 2 سماعة، كان يتم استخدامها ضمن حفل الخطوبة.

كما شن رئيس حي الجمرك، حملة للمرور على الكافيهات والمقاهي بنطاق الحي للتأكد من مدى إلتزام أصحابها بالإجراءات الوقائية الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وتوافر أدوات التعقيم، ومنع استخدام الشيشة نهائيا.