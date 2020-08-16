أسعار خدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق للركاب

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل اليوم إنّ وزارة النقل تنفذ مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري، منها 377 مليار جنيه بالسكك الحديدية، و142 مليار جنيه بالأنفاق والجر الكهربائي.

وكانت وزارة النقل قدّمت خلال الست سنوات السابقة عددًا من الإنجازات، والتي كان من أبرزها مشروعات مترو الأنفاق والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 33.1 مليار جنيه.

وتستعرض "الوطن" أسعار خدمات السكة الحديد ومترو الأنفاق على النحو التالي:

أسعار تذاكر السكة الحديد

قطارات Top Vip

زادت أسعار تذاكر قطارات Top Vip إلى 375 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

قطارات القاهرة.. سوهاج

جاءت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - سوهاج".. الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 87 جنيها.. والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 194 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

قطارات القاهرة.. أسيوط

وشملت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - أسيوط"، الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا.. والدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 110.5 بدلًا من 85 جنيها.

قطارات القاهرة.. الإسكندرية

وتضمنت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - الإسكندرية"، الدرجة الأولى 65.5 بدلًا من 53.5 جنيهًا.. والدرجة الثانية 40.5 جنيهًا بدلًا من 31.5 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وأعلن وزير النقل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على كل الخطوط، والتي تبدأ من غد الاثنين 17 أغسطس الجاري.

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد التعديل

من 1 لـــ 9 محطات 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

من 10 لـ 16 محطة 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

من 17 لـ 40 محطة 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.