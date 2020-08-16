كامل الوزير: تشغيل 38 قطارا جديدا قبل العيد بناء على تعليمات الرئيس

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تم التعاقد على 280 جرار وتأهيل 172 جرار.

وقال الوزير، خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل، إنه كان لدينا 3127 عربة قطارات صالح منهم 2461 لافتًا أنه كان لدينا عجز في 320 عربية واننا نحتاج 1300 عربة وتم التعاقد على شرائهم من روسيا والمجرورفع كفاءة 270 عربية درجة ثانية.

ولفت الوزير إلى تشغيل 38 قطار من القطارات الجديدة قبل العيد بناء على تعليمات الرئيس السيسي لخدمة المسافرين في أجازة العيد.

وأشار انه تم التعاقد على شراء 6 قطارات كاملة من شركة تالجو الأسبانية ويبدأ وصولهم 2021.

وأوضح الوزير أن الهيئة تنقل 4.5 مليون طن سنويًا تمثل 1% من حجم البضائع لافتًا انهم اعدوا خطة لتطوير قطاع نقل البضائع ليصل لـ25 الف طن سنويًا باعادة تاهيل الجرارات القديمة ومنحهم 25 جرار من الجرارات الجديدة وشراء375 عربة جديدة وتم توريد 131 عربة نقل بضائع.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.