12 دائرة انتخابية و25 مقعدا للفردي بمحافظة الجيزة في تعديلات قانون الدوائر

تنشر "الوطن "تفاصيل المكونات الإدارية للمقاعد الفردية المخصصة لمحافظة الجيزة فى مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من ائتلاف دعم مصر .حددت التعديلات الجديدة عدد "25 "مقعدا بمحافظة الجيزة بواقع 12 دائرة انتخابية.

وتضمنت الدائرة الآولى "أقسام الجيزة ،الدقى ،العجوزة "،والدائرة الثانية "مركز أبو النمرس _قسم الحوامدية "،الدائرة الثالثة "مركز البدرشين ،العياط "،الدائرة الرابعة "مركز الصف "،الدائرة الخامسة "مركز أطفيح "،الدائرة السادسة "قسم بولاق الدكرور "،الدائرة السابعة "قسما العمرانية ،الطالبية "،الدائرة الثامنة "قسم أمبابة "،الدائرة التاسعة "أقسام الآهرام ،حدائق أكتوبر،أول أكتوبر ،ثان أكتوبر ،ثالث أكتوبر ،أول الشيخ زايد ،ثان الشيخ زايد ،الواحات البحرية "،الدائرة العاشرة "مركز كرداسة "،الدائرة الحادية عشر "مركز أوسيم قسم الوراق "،الدائرة الثانية عشر "مركز منشأة القناطر ".

وينص لقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية ، بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.