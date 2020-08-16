المشرف على المتحف الكبير: "محور خوفو 2030" مقترح وهمي روجت له شركة

على نطاق واسع، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا عما أُطلق عليه "محور خوفو 2030"، لتطوير منطقة الهرم والرماية.

وجاء في التقرير أن المخطط سيتيح رؤية الأهرامات من ميدان سفنكس بالمهندسين من مسافة 10 كيلو مترات، وبعرض 600 متر، ليكون بذلك من أكبر الشوارع بالعالم، وذلك بتكلفة 100 مليار جنيه.

ويضم المشروع منطقة فنادق المتحف، وساحة المتحف المصري الكبير، وساحة وواحة خوفو، ومتحف أبو الهول المفتوح، وقرية أبوالهول، أو نزلة السمان الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن المشروع مقترح من إحدى الشركات الاستشارية، والتي وضعت تصورًا خاصًا بها غير واقعي، وقامت بنشره وتداوله، مشيرًا إلى أن الحقيقة تتمثل في وجود مشروع بالفعل سينتهي قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2021، وسينقل المنطقة نقلة لم تكن لتتحقق في 100 عام.

وعن ملامح خطة التطوير الحقيقية، قال المشرف على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، قال إنه جار الربط بين الهرم والمتحف الكبير بممشى بطول 2 كيلو متر، وتمت إزالة المواقف العشوائية والتعديات على طول الطريق، كما سيتم عمل نفق لإنهاء أزمة التكدس المروري بالمنطقة، وسيحول الطريق من طريق الفيوم إلى محور المنصورية مباشرة، بحيث تتحول تلك المنطقة إلى منطقة موحدة ومتحف مفتوح.

وبحسب "مفتاح" سيُربط بين المتحف والهرم بـ"تلفريك"، كما سيُربط بين المتحف الكبير ومتحف الحضارة في مرحلة مقبلة بخط مترو أنفاق ليكون بمقدور زوار مصر القيام برحلة من القلعة والفسطاط والهرم والمتحف الكبير.