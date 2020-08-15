زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21

أعرب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، عن سعادته باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بالانتهاء من المتحف المصري القديم وتطوير منطقة آثارنا، "أنا كمتخصص في عصر الأهرامات ومحب للآثار بضرب تعظيم سلام للرئيس وأقوله شكرا على إنك قدرت تعطي من وقتك اهتمام كبير جدا للحضارة المصرية".

وأضاف حواس، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن هناك إسهامات كثيرة جدا من الرئيس في سبيل مشروع المتحف المصري القديم الذي تم الإنتهايء من أعمال تجديده، لذلك المتحف لن يكون رد على تساؤلات الجهلة ولكن المتحف المصري القديم يظهر للعالم كله أن مصر بتحمي آثارها وأنها تعرض آثارها على أعلى مستوى لأن المتحف المصري في التحرير يرد على كل التساؤلات وأيضا هو أعظم متحف في الدنيا".

وأكد، أن المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي في القرن 21 وسيبهر العالم كله مثلما ابهرت قناة السويس العالم وعندما فتحت جاء إليها زعماء ومشاهير من كل مكان في الدنيا، فالمتحف المصري الكبير في القرن الـ21 سيبهر الملوك والملكات ورؤساء الدول من كل مكان في العالم وخلال 10 أيام ستكون هناك إحتفالات ضخمة تظهر عظمة مصر لنقول للعالم كله أننا نهتم كثيرا بآثارنا وحضارتنا.