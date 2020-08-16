القومية للأنفاق: 97 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروع الخط الثالث للمترو

أكد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن "عربات المترو الجديدة والتي سيتم تشغيلها بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة مجهزة بكاميرات ووسائل تكنولوجية لخدمة الركاب".

وأوضح والي أن "هذه العربات تمثل نقلة نوعية للقطارات، وتدعم تقليل مدة التقاطر بين القطارات"، مشيراً إلى أن "تكلفة تنفيذ مشروع الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه ، وأن جميع محطات الخط الثالث بما فيها الـ6 الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم تتضمن ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات.

وقال والي في تصريحات لـ"الوطن"، إنه "تم تشغيل قطارات المترو حتى محطة عدلي منصور" ، واصفًا افتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو بأنه "أفضل هدية قدمتها الدولة للشعب المصري".

وأشار رئيس القومية للأنفاق إلى أن "محطة عدلي منصور ستكون مركزية تبادلية كبيرة وتضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، هي محطة لمترو الخط الثالث وأخرى للقطار الكهربائى (عدلي منصور، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت وأخيرًا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولى.