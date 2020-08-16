"الزراعة" تنظم يوما حقليا للذرة الشامية بكفر الشيخ

تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاحتفالية التي نظمها معهد المحاصيل الحقلية لليوم الحقلي للذرة الشامية التي عقدت بمدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية علي هامش الاحتفالية، إن الأولوية لربط البحوث بالتطبيق لخدمة القطاع الزراعي، وأن اليوم الحقلي يستهدف الربط بين البحوث والتطبيق، موضحًا أنه من خلال الهدف البحثي يتم عرض المكونات المختلفة لبرنامج الذرة الشامية لتوضيح أنشطته سواء برنامج التربية والمعاملات، وإنتاج التقاوى والحملة القومية من مختلف أنواع الذرة الشامية سواء الصفراء أو البيضاء أو السكرية أو الذرة الحمراء.