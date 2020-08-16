مستشار النمسا: الوباء لم ينته ونتفادى إغلاق البلاد لحماية الاقتصاد

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتز إلى المزيد من الحذر في التعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الإصابات ترتفع مرة أخرى في البلاد وهو ما يعني أن "الوباء لم ينته بعد وعلينا أن نفعل كل شيء لحماية الصحة العامة".

وقال كورتز، في تصريحات اليوم، إن العائدين من كل من كرواتيا ودول أخرى في غرب البلقان هم محور الإصابات الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أن "الفيروس يأتي بالسيارة عبر الحدود".

وأضاف كورتز، "لقد تجاوزنا الصيف بشكل جيد حتى الآن لكن التطورات في الأيام القليلة الماضية مقلقة لذلك من المهم أن يتم تشديد الرقابة على الحدود.

وأشار كورتز، إلى أن البلاد تحاول تفادي الوصول إلى مرحلة إغلاق جديدة حتى لا تتعرض الوظائف والاقتصاد للخطر.

ويبدأ مع الساعات الأولى من صباح غد الاثنين تطبيق حظر السفر بين النمسا وكرواتيا بسبب تزايد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مما أدى إلى ارتباك شديد وزحام مروري واسع على الطرق التي تربط بين البلدين.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم، أن كرواتيا والتي تعتبر الوجهة السياحية الأولى للنمساويين بسبب شواطئها الخلابة تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب كورونا المستجد خاصة مع تدفق جماعي للمصطافين النمساويين للعودة إلى بلادهم في توقيت واحد قبل بدء قرار تطبيق الحظر اعتبارا من بعد منتصف الليلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الزحام بدأ أمس السبت وتفاقم مع بداية الساعات الأولى من نهار اليوم حتى أن رحلة العودة تستغرق 4 ساعات إضافية فوق زمن الرحلة المعتاد بسبب التكدس على المعابر وعلى الحدود السلوفينية.

وكانت الحكومة النمساوية، أطلقت تحذير السفر قبل أيام وأعلنت بدء تطبيقه اعتبارا من غد الاثنين بعد تزايد الإصابات اليومية بكورونا المستجد وأغلبها من مصطافين عائدين من رحلات على شواطىء كرواتيا.