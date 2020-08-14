رئيس النمسا و"بومبيو" يبحثان سُبل إنعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم، أن وير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث، خلال زيارته إلى فيينا، مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت أورتاجوس، في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، أن بومبيو تطرق في حديثه مع "دير بيلين"، إلى الروابط الثنائية القائمة بين الولايات المتحدة والنمسا، مُشيرة إلى أن الجانبين أكدا مدى أهمية التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مسألة تعزيز النشاط الاقتصادي عقب تفشي الوباء، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار مع النمسا.

وتأتي زيارة بومبيو إلى النمسا في إطار الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليًا وتشمل 4 دول: سلوفينيا وبولندا والتشيك والنمسا، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين هناك من بينهم المستشار النمساوي سيباستيان كورتز ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج.