المعارضة التركية تنتفض ضد بايدن: الشعب مصدر دعمنا الوحيد

يبدو أن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي، جون بايدن، التي انتقد فيها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وأكد خلالها أنه سيقدم كل الدعم للمعارضة التركية للإطاحة بأردوغان، جاءت في صالح الأخير، إذ انتفضت الأحزاب التركية المعارضة ضد تلك التصريحات، واعتبرتها تدخلًا في الشأن التركي الداخلي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "إندبندنت"، الناطق بالتركية: استغل نظام أردوغان تصريحات بايدن التي أدلى بها قبل 7 أشهر خلال أحد لقاءاته الصحفية، لإلهاء الرأي العام عن فشله في إدارة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، وحاول الظهور في صورة المظلوم الذي يتعرض للمؤامرات الخارجية.

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" التركي المعارض، علي باباجان، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن تصريحات بايدن أصبحت مثار جدل مرة أخرى، مؤكدًا أن مصدر الدعم الوحيد للمعارضة التركية هو إرادة الشعب، وأن الأحزاب السياسية لا تحتاج إلى دعم آخر غيره.

كما رد رئيس حزب "المستقبل"، أحمد داود أوغلو، على بايدن، قائلًا إن الأمة وحدها من تقرر من يستطيع أن يتولى إدارة البلاد، وأن تركيا لا تحتاج لقوة أخرى غير صوت الأمة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، أن المعارضة التركية تتبع سياسة مصالح الشعب، وليس مصلحة المحيط، رافضًا أيّ دعم أمريكي لأحزاب المعارضة.

وقال أوزتراك في تغريدة خلال"تويتر":"نضالنا من أجل الديمقراطية والحرية لا يحتاج أي مساعدة إمبريالية. الاستقلالية هي شخصيتنا. نحن لا نمارس السياسة من أجل مصالح المحيط، لكن من أجل مصالح أمتنا. ليتراجع أردوغان عن تنفيذ أجندته بمساعدة الآخرين، وأن يتوقف عن استغلالنا".

من جانبه، قال نائب مدينة إزمير عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزكان، "ما الهدف من تصدير تصريحات بايدن إلى الواجهة مرة أخرى؟ فقد أوقفته الحكومة التركية عند حده، فما الهدف من عودة الحديث عنه مرة أخرى، وماذا ستستفيدون من ذلك؟ فهل عاد عقل المسؤولين الأتراك في أمريكا إلى رأسهم الآن؟".

كما استشهد المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجه، بمقولة مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، "أن الاستقلال هو شخصية تركيا"، مضيفًا أن تغيير النظام الحاكم في تركيا هو وظيفة الأمة وليس وظيفة جو بايدن.

وكذلك رد رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، على مرشح الديمقراطيين، قائلًا إن تركيا تديرها تركيا، وأن الشعب التركي لن يسمح لأحد بتصميم سياسة البلاد الداخلية وفق أهوائه، وأنه بغض النظر عن حجم مشكلات تركيا الداخلية، فتركيا دولة لديها المعرفة والخبرة التامة لحل أزماتها.