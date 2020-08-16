أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض السفر والمصايف

تقدم البنوك عددًا من القروض لعملائها، منها قرض الرحلات السياحية، الذي يُمنح من خلال برامج تمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، أو أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش، أو أصحاب الأوعية الإدخارية.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل القرض على النحو التالي:

بنك مصر

شروط الحصول على القرض:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء -مياه –تليفون).

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب في حالة تعهد جهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

بنك البركة

ويستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل:

- الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر.

- أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.

- أصحاب المهن والأعمال الحرة.

- أصحاب عقارات أو أوعية ادخارية.

- المصريون العاملون بالخارج.

تفاصيل الحصول على القرض:

- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه، عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فالحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد 20% مقدم من قيمة التمويل.

- مدة السداد 36 شهرًا.

- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- يصدر البنك شيكًا مصرفيًا لصالح شركة السياحة المنظمة للرحلة السياحية.

- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.

- يدفع البنك جائزة في حالة السداد المبكر.

البنك التجاري الدولي CIB

يمكن الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، بالتعاون مع شركات مختلفة، ويقدم البنك خصم 50% على المصاريف الإدارية على رحلات رأس السنة.

ويقدم البنك سعر عائد تنافسي ووثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل، وطرق ميسرة للسداد من خلال أكثر من 205 فروع و520 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

1- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

2- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

3- مستند لإثبات الدخل.

وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على رقم 19666 أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان تمويل مصروفات القيام برحلات السياحة الدينية والترفيهية، ويجرى التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة:

- سجل تجاري حديث.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

- مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب).