البنوك تقدم "عروضا متميزة" للحسابات والبطاقات احتفالا باليوم العالمي للشباب

منذ التاسع من أغسطس الجارى بدأت البنوك العاملة فى مصر، فى إتاحة الاستفادة من منتجات مصرفية متعددة مجاناً بدون أى مصاريف إدارية، وبدون حد أدنى فى جميع فروعها للعملاء الجدد، احتفالاً باليوم العالمى للشباب، الذى يستمر لمدة 15 يوماً. وقرر البنك المركزى قبل عامين تحديد أربع فعاليات للشمول المالى على مدار العام، تهدف إلى تحفيز البنوك على جذب المزيد من العملاء بمختلف شرائحهم، وتعزيز الشمول المالى وتضمين أكثر عدد من الأفراد ضمن المنظومة المصرفية.

وتشمل قائمة الفعاليات التى حددها المركزى أمام البنوك؛ فعالية الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربى للشمول المالى خلال شهرى مارس وأبريل، والاحتفال بالشباب خلال أغسطس، ويوم الادخار خلال شهر أكتوبر.

"الوطن الاقتصادى" يرصد مشاركة 20 بنكاً فى المبادرة.. و"فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى وإصدار البطاقات مجاناً" أهم المزايا

ورصد «الوطن الاقتصادى» 20 بنكاً من البنوك العاملة فى السوق المصرية شاركت فى فعاليات مبادرة الشمول المالى للشباب بدءاً من يوم 9 أغسطس وحتى 24 من نفس الشهر، التى بدأت بالترويج والإعلان عن فتح الحسابات مجاناً للعملاء، وبدون حد أدنى لفتح الحساب، كما أتاحت بعض البنوك إصدار بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ميزة بدون مصاريف.

بادر البنك الأهلى المصرى بتقديم العديد من المنتجات المصرفية المجانية بمناسبة اليوم العالمى للشباب، التى تتضمن فتح حساب توفير المستقبل بدون مصاريف إصدار، وتأمين مجانى على الحياة للعميل، الذى يحق للعملاء من سن 16 سنة وحتى 50 سنة، وفقاً لتصريحات يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك. وأوضح أن الحد الأدنى لفتح الحساب يبلغ 500 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه، حيث يعطى الحساب عائداً 5.25% يصرف شهرياً، وعائداً 5.30% يصرف بشكل ربع سنوى، وعائداً 5.35% يصرف كل نص سنة، وعائداً 5.50%. يصرف سنوياً. ويتيح الحساب إصدار محفظة فون كاش معفاة من مصاريف الإصدار، والمصاريف السنوية لمدة عام من تاريخ الاشتراك بالمحفظة. كما قرر بنك مصر إعفاء العملاء الجدد من احتساب أى مصاريف لفتح حسابات التوفير، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع تحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات، كما يصدر البنك بطاقة ميزة والبطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً دون مصاريف دون باقى البطاقات، كما يقدم للعملاء الأقل من 16 عاماً إعفاءً من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENSS) ضمن برنامج الشباب، والتى تتمتع بعروض وخصومات فى 15 مكاناً مختلفاً خلال فترة الفعاليات، وذلك وفقاً لتصريحات إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر. وذكر أن البنك أتاح للعملاء من 21 عاماً إلى 31 عاماً فتح حسابات مجاناً وإصدار بطاقة ماستر كارد تيتانيوم للخصم المباشر. وعلى نفس المنوال أعلن البنك التجارى الدولى CIB عن إتاحته لفتح حساب مجاناً بدون مصروفات إدارية، وبدون حد أدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة. ويمتلك البنك التجارى الدولى باقة متنوعة من الحسابات التى شملتها المبادرة، كحساب توفير «Premium Savers» ذى عائد يصل إلى 8.30%، وحساب التوفير Savers الذى يتمتع هو الآخر بعائد يصل إلى 8.30%. وبالمثل بادر بنك القاهرة بالمشاركة فى المبادرة، من خلال إتاحة إمكانية فتح حساب فى البنك سواء حساب جارى أو حساب توفير بدون رسوم ودون حد أدنى لفتح الحساب، إلى جانب إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، وأى من البطاقات المدفوعة مقدماً لدى بنك القاهرة بدون مصاريف. ويتمتع بنك القاهرة بالعديد من حسابات التوفير المميزة، كحساب التوفير اليومى الذى يقدم عائداً يصل إلى 5.5%، وحساب التوفير العادى ذى عائد يصل إلى 7.75%، وحساب توفير بكرة للسيدات، الذى يصل فيه العائد إلى 9.5%. كما عبر بنك قطر الوطنى الأهلى QNB على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «Facebook» عن مدى أهمية تعزيز الشمول المالى وتحفيز كافة الأفراد على الانضمام للمنظومة المصرفية، وذلك من خلال مشاركته فى المبادرة وإتاحة فتح حساب فى البنك مجاناً، وبدون حد أدنى لفتح الحساب خلال فترة المبادرة.

على صعيد آخر أطلق بنك التعمير والإسكان جائزة أسبوعية بقيمة 50 ألف جنيه على حسابات التوفير لدى البنك، أبرزها حساب التوفير العادى بعائد يصل إلى 9.75%، حساب توفير ادخار مصرية للمرأة بعائد يصل إلى 5.5%، وحساب التوفير التصاعدى بعائد يصل إلى 9.5%. وسيتم إجراء السحب على قيمة الجائزة أسبوعياً، بداية من يوم 9 أغسطس وحتى يوم 25 أكتوبر، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين على الصفحات الرسمية للبنك بمواقع التواصل الاجتماعى.

كما كان للمصرف المتحد الصدارة فى البنوك المشاركة فى المبادرة، حيث أتاح فتح حسابات التوفير والجارية بدون مصاريف، ولا يشترط حد أدنى لفتح الحساب. ويتمتع المصرف المتحد بباقة متنوعة من حسابات التوفير، وهى حساب التوفير العادى، وحساب التوفير الاستثمارى التجارى، وحساب التوفير الاستثمارى الإسلامى. كما دخل بنك تنمية الصادرات حيز المنافسة، فأتاح إمكانية فتح الحساب لدى البنك مجاناً بدون مصاريف، وبدون حد أدنى لفتح الحساب، سواء على الحساب الجارى، أو حساب التوفير وذلك خلال فترة المبادرة.

وبنفس الخطى يشارك بنك الاستثمار العربى فى مبادرة الشمول المالى للشباب، من خلال إتاحة فتح حسابات بدون رسوم، ولا يشترط حد أدنى لفتح الحساب، حيث يمتلك البنك باقة متنوعة من الحسابات، أبرزها حساب توفير بلس والذى يتمتع بعائد يصل إلى 10%.

وأعلن التجارى وفا بنك هو الآخر عن مشاركته فى المبادرة، حيث أتاح فتح حسابات مجاناً وبدون حد أدنى للحساب، كما أتاح للأفراد الكشف على حساباتهم فى أى وقت ومن أى مكان عبر تطبيقه الحالى للهاتف المحمول (Attijari Mobile Egypt)، وأتاح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إصدار بطاقات الخصم المباشر مجاناً.

وعلى نفس المنوال أتاح بنك saib إمكانية فتح الحسابات مجاناً وبدون حد أدنى، كما أتاح إمكانية تفعيل المحفظة الذكية الإلكترونية للبنك بدون أى مصاريف خلال فترة فعاليات المبادرة.

كما شارك فى الماراثون العديد من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المصرية، منها البنك المصرى الخليجى EG BANK، بنك الاتحاد الوطنى، بنك عوده، بنك المشرق، بنك بلوم، البنك الزراعى المصرى، بنك فيصل الإسلامى، البنك الأهلى الكويتى، وبنك المؤسسة المصرفية العربية ABC.