نجاح 15 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى أرمنت بالأقصر

نجح أطباء مستشفى أرمنت، جنوب غرب الأقصر، في إجراء 15 عملية جراحية دقيقة على مدار اليوم.

وتمثلت العمليات الجراحية في حالة مرض خلقي بأعصاب القولون والمستقيم، و3 حالات إصلاح شق في سقف الحلق، وحالة تجميل مجرى البول، وحالة حديث ولادة عمره ساعة واحدة يعاني من مرض خلقي بجدار البطن، مع خروج الأمعاء خارج البطن.

وتضمنت العمليات حالتي استكشاف لأطفال حديثي الولادة لوجود التهاب بريتوني لوجود التهاب في الأمعاء، و3 حالات خصية معلقة، وحالتي كيس ادمي بجوار العين، وحالة فتق جار سري، وحالتي توسيع مجرى البول، وإجمالي عدد الحالات التي أجريت 15 حالة على مدار 24 ساعة.

وتوجه الدكتور أحمد بسيوني، مدير المستشفى، بالشكر لفريق الجراحين على مجهودهم في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أجروا عدة عمليات متنوعة خلال 24 ساعة عمل متواصل، لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط وعبء السفر على أهالي المحافظة والقرى المجاورة.