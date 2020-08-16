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شكري يشارك في اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول السد الإثيوبي

كتب:

(أ.ش.أ)
04:40 م | الأحد 16 أغسطس 2020
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، الأحد، في اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، والذي يُعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه "بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالعاطي، بدأت فعاليات الاجتماع الذي يُعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد"‬⁩.

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