القليوبية تتلقى 62258 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمركز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات حتى أمس الخميس 62258 طلب تصالح من المواطنين على مخالفات البناء.

وأوضحت المحافظة، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلتين الأولى والتى بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 13 أغسطس الجارى، بلغت 62258 طلب، فيما بلغ إجمالى الرسوم التي تم تحصيلها بلغت 15 مليون و417 ألف جنيها، فيما بلغت جملة المتحصلات من سداد نسبة الـ 25% بلغت 292 مليون و194 ألف جنيها.

وأشارت المحافظة، إلى أنه بلغ إجمالى المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى أمس السبت 15 أغسطس 307 مليون و611 ألف جنيها، موضحة أن العمل مستمر في الأجازات الرسمية للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات التى تم مدها حتى 31 أغسطس الجارى.

وشدد اللواء عبد الحميد الهجان ،علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ،مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.