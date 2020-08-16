مدبولي يكلف بتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتنمية شمال ووسط سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تنمية شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، مشدداً على استمرار تلك الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات في سيناء، فضلاً عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما في قطاع البنية الأساسية، وهو ما يسهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل لأهالي سيناء.

وكلف مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مؤكّداً ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات اللازمة للمشروعات الزراعية والسكنية والتنموية بوجه عام التي سيتمّ إقامتها في المنطقة، مشيراً إلى أنَّ هناك نماذج معمارية سكنية جاهزة سيتمّ البدء في تنفيذها على الفور.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي يتم تنفيذها بطاقة إجمالية تصل إلى 5.6 مليون م3/ يوم من المياه المعالجة، إلى جانب الإشارة إلى المناطق المقترحة والواعدة للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء وشرق العوينات، وخصائص ونوعية التربة، ومظاهر السطح بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عن محطة بحر البقر في زراعة هذه المناطق.