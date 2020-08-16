"سداسي السد الإثيوبي" يبحث قواعد الملء والتشغيل

بدأت اليوم، فعاليات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك بحسب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لأحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية.

ويضم الاجتماع وزراء الري والخارجية في البلدان الثلاثة المعنية بالملف، تحت رعاية الأمم المتحدة وحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد".

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال اجتماع مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، أمس السبت، في العاصمة السودانية "الخرطوم"، ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق حملة بعنوان: "النيل حياة"، دفاعاً عن حقوق مصر المائية، وتوضيحاً للحقائق.

وقال "المركز"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الحملة سترصد أبرز الحقائق التاريخية الموثّقة حول حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

وفي السودان، أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية "نهر النيل" ارتفاع منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 16.14 سنتيمترا، بارتفاع 4 سنتيمترات عن أمس السبت، وارتفاع 1.10 سنتيمتر عن العام الماضي، فيما بلغ منسوب نهر "عطبرة"، اليوم، 15.62 سنتيمتر بارتفاع 4 سنتيمترات عن أمس السبت، وارتفاع 1.50 سنتيمتر عن العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".