9 إصابات جديدة بكورونا في" المنيا" وتعافي 16

سجلت محافظة المنيا 9 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد- 19"، فيما سجلت مستشفيات الاستقبال المخصصة لكورونا 16حالة تعافي جديدة خلال 24 ساعة.

قال مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة إن "حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، لكنها أخذت في التراجع بشكل ملحوظ جدا منذ مطلع شهر أغسطس الجاري".

وأكد المسئول أن " مؤشرات الانخفاض بدأت تتضح منذ مطلع يوليو، حتى إن عددا من المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات ومنها مطاي، كانت تسجل صفر إصابة خلال اليوم، ثم تعود وتستقبل إصابات محدودة خلال اليوم التالي"، متوقعا أن "تستقر الإصابات اليومية بين 5 و15 حالة يوميا خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل أن تختفي تماما خلال شهر سبتمبر المقبل".

أما حالات التعافي فأكد المسئول أنها "تزداد بشكل يومي، بينما اختفت حالات الوفاة بالفيروس علي مدار أسبوع كامل".

وكانت المنيا من بين المحافظات التي سجلت إصابات ووفيات منخفضة منذ ظهور الفيروس مطلع العام الجاري، مقارنة بمحافظات أخرى.

ولعل الإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة التي اتخذتها أجهزة المحافظة بشكل عام والوحدات المحلية ومجالس المدن بشكل خاص ساهمت في انخفاض وتراجع حالات الإصابة.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشكل يومي الإجراءات المتخذه لمنع انتشار الفيروس في كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، كما أن اللجنة الطبية المعنية بمتابعة الموقف الصحي للفيروس تتابع بشكل لحظي تطورات الأوضاع أولًا بأول وتضع سيناريوهات للتعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.