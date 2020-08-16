"الوطن" تنشر صور مسرح جريمة تقطيع زوجة على يد زوجها بحدائق الأهرام

نجحت "الوطن" في الدخول إلى مسرح جريمة تقطيع زوجة ووضع جثتها داخل الثلاجة على يد زوجها، بمنطقة حدائق الأهرام.

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بشان واقعة العثور على جثة "سيدة مقطعة" لـ6 أجزاء ووضعها داخل أكياس بلاستيك في ثلاجة شقة الزوجية بمنطقة الهرم، أن الزوج المشتبه به نفذ الواقعة بسبب خلافات على ملكية الشقة.

وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الجريمة وقعت قبل 48 ساعة من العثور على أشلاء الضحية، وأنهما كانا على خلاف بصفة مستمرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن والدة المجني عليها هي التي اكتشفت الواقعة بعد أن ذهبت إلى الشقة عقب عدم رد الضحية على هاتفها المحمول على مدار يومين، وشاهدت آثار دماء على الثلاجة، وعندما فتحت الباب فوجئت برأس ابنتها مقطوعاً وباقي أجزاء الجسد في أكياس "زبالة".

وقالت مصادر مطلعة إن الزوج المشتبه به يخضع للتحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة، ودوافعها.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارًا، وقتل زوجته بـ3 ساكين كبيرة وقطع جسدها في قرابة 4 ساعات أثناء غياب ولديه الاثنين لدى أسرة زوجته.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي كشفت التحريات الأولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذي شهد الحادث، لتحديد آخر ظهور للمجني عليها.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم، والمقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ.ف"، في القعد الثالث من عمرها مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها ويُدعى "م" يعمل جزارًا، وراء ارتكاب الواقعة، حيث إن الزوجين قبل الحادث قاما بزيارة والدة المجني عليها وتركا طفليهما هناك ومن بعدها اختفيا.