التحريات تكشف تفاصيل قتل "عجوز حدائق الأهرام" على يد عامل وزوجته

"غويشة ذهبية.. وعُقد ذهبي.. ومبلغ 70 جنيها".. كتبت نهاية سيدة عجوز قتلت على يد عامل وزوجته لسرقتها في منطقة حدائق الأهرام. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة ، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة الأهرام، بلاغا بالعثور على جثة "ربة منزل"، 82 سنة، بها آثار كدمات في أماكن متفرقة بالجسم.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبدأ رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، وسؤال جيران الضحية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 52 سنة، له معلومات جنائية، وزوجته ربه منزل، 43 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب علمهما بامتلاك المجني عليها مصوغات ذهبية، فاتفق المتهم الأول مع زوجته على أن تتردد على المجني عليها بمنزلها بداعي مساعدتها، وإخبارها بأن زوجها يعمل لدى طبيب يمكنه علاجها من الآلام بقدمها.

وأضاف المتهمان، أن المتهمة الثانية، توجهت إلى منزل المجني عليها، ثم تبعها زوجها المتهم الأول، وأثناء ذلك باغتها بالضرب على رأسها بقطعة حديدية ما أدى إلى سقوطها أرضاً، وعند محاولتها الاستغاثة كتم أنفاسها، وقامت المتهمة الثانية بشل حركتها، فأوديا بحياتها، وقاما بالاستيلاء على (2 غويشة ذهبية وعُقد ذهبي ومبلغ 70 جنيها).

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.