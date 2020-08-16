صحيفة: فرنسا بصدد إعلان تدابير جديدة للحد من انتشار كورونا بأماكن العمل

قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، "إن الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) في أماكن العمل، وذلك بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا للإصابات بالفيروس خلال فترة ما بعد الإغلاق".

وأوضحت بورن، في تصريحات صحفية، اليوم، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية، "أن الحكومة ستتشاور مع النقابات العمالية الأسبوع المقبل بشأن الإجراءات، والتي من المحتمل أن تشمل جعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا في مساحات العمل الجماعية، وغرف الاجتماعات التي تنعدم فيها التهوية الطبيعية، في حين لن يكون ذلك ضروريا في المكاتب الفردية".

وأضافت المسؤولة الفرنسية، "العمل من المنزل يجب أن يكون هو القاعدة، متى أمكن ذلك، في مناطق البلاد التي ينتشر فيها الفيروس بنشاط، مشيرة إلى أنها ستستشير هيئة الصحة العامة بشأن توصياتها فيما يتعلق بالمكاتب المفتوحة، والتي قد تشمل تركيب فواصل زجاجية بين العاملين".

ارتفاع إجمالي إصابات النمسا إلى 23370

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 23370 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 20681 حالة، بينما توفى 728 حالة.

وأشارت الوزارة النمساوية، إلى وجود 84 حالة في المستشفى منها 19 حالة في العناية المركزة، موضحة أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 86 حالة يليها النمسا السفلى 39 حالة والنمسا العليا 24 حالة.

وفي التشيك، أكدت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 19891حالة، بعد تسجيل 197 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو براج الدولي"، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد تقترب من 70 %، فيما لا يزال 5733 مصابا يتلقون العلاج.

وفي بلغاريا، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 90 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14333حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، إن أرقام اليوم تعد أقل 84 حالة عن أرقام أمس السبت، فيما تم إدخال 55 مريضاً بالفيروس إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وشفاء 47 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة البلغارية، إلى أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي زادت بمقدار 3 حالات؛ مما يرفع الإجمالي إلى 495 شخصاً.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 223453 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم، عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9231 حالة.

وأشار المعهد الألماني، إلى أن هناك 12900حالة نشطة بكورونا المستجد.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في روسيا إلى 15685 حالة

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة الوباء، تسجيل 4969 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية "وهو أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بكورونا المستجد منذ أبريل الماضي"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 922853 إصابة.

وأوضح المركز الروسي في بيان، اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 68 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 15685 حالة.

وأضاف المركز الروسي، إلى أن 25.8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى تماثل 3557 شخصا للشفاء ومغادرتهم المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 732968 شخصا.

"جامالي" الروسي: بدء المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا خلال أسبوع

من جانبه، أعلن مدير مركز "جامالي" للأبحاث، ألكسندر جينسبورج، أن المرحلة الثالثة أو المرحلة ما بعد التسجيل لاختبار لقاح "سبوتينك 5" سبوتنيك - V يمكن أن تبدأ خلال 7 إلى 10 أيام القادمة.

وقال جينسبورج، "من المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة، سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد إنه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة فأن وزارة الصحة ستوافق على البروتوكول في غضون أسبوع أو عشرة أيام"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.