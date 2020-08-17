الطقس اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم الاثنين، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا ولطيف ليلًا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، ومعتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الاثنين، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.