هنا شيحة أمام المحكمة غدا بتهمة التهرب من الضرائب

تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا، برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب الضريبي، بقيمة 661 ألف جنيه.

ونسبت النيابة، في القضية التى حملت رقم 50 لسنة 2020، للفنانة هنا شيحة، اتهاما بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة، فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع 6 شركات إنتاج فني.

وعقدت المحكمة، الجلسة الماضية، بتاريخ 22 يونيو الماضي، وقررت التأجيل لجلسة الغد، للاطلاع.